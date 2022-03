Neue Attraktion im Simmerner Skatepark: Skater sitzen in Startlöchern

Aufgrund der Initiative von Jugendlichen entstand im Frühjahr 2001 der Skatepark in Simmern. Unterstützt wurde der Bau der Anlage an der Zufahrt zum Simmerner Naturfreibad mit Spenden von Bürgern, Firmen und Institutionen, und ganz tatkräftig von den Jugendlichen selbst.

Für alle Benutzer frei zugänglich ist der Skatepark mittlerweile fester Bestandteil der heimischen „Freizeitlandschaft“ geworden und wird bei gutem Wetter stark frequentiert.

Zur weiteren Steigerung der Attraktivität der Funsportanlage wurden jetzt drei weitere Elemente installiert. Sie können sowohl von erfahrenen Sportlern als auch von Anfängern und Kindern genutzt werden. Dabei handelt es sich um eine Double-Wavebox, die auch von Rollstuhlfahrern und weniger Geübten, die sich langsam an ein höheres Niveau herantasten wollen, befahren werden, sowie um eine Street Quarterpipe und um eine dreiseitige Bankspine. Rund 28.000 Euro werden hier in die Jugendarbeit investiert. Die Skater sitzen schon in den Startlöchern und werden am kommenden Wochenende hier die ersten Testläufe unternehmen.