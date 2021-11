Boppard

Neue Attraktion für Wanderer: Erinnerungsfoto erhält in Boppard einen Rahmen

Pünktlich zur Eröffnung des Stadtwanderweges wurde in der Ome-Anlage eine Holzkonstruktion mit Lackfarbe in einem Schieferfarbton gestrichen. Dieser Rahmen soll künftig für sogenannte Selfies (eigene Porträtfotos) genutzt werden, um den Aufenthalt in Boppard per Internet in alle Welt hinauszutragen.