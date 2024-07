Plus Argenthal Naturparkschule: Argenthaler gehören zum exklusiven Kreis Von Werner Dupuis i Argenthaler gehören zum exklusiven Kreis Foto: Werner Dupuis Zum exklusiven Kreis der Naturparkschulen gehört nun auch die Grundschule am Waldsee in Argenthal. Mit einem bunten Schulfest feierten Schüler, Lehrer, Eltern und Unterstützer die Zertifizierung. Lesezeit: 2 Minuten

Vier Grundschulen aus dem Bereich des Naturparks Soonwald-Nahe haben sich verpflichtet, besonders sorgsam mit der Natur und der Landschaft, in der sie leben, umzugehen. Sie sind damit auch Teil des Netzwerks Naturpark-Schulen des Verbandes Deutscher Naturparke. Es sind die Lützelsoonschule in Hennweiler, die Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern, die Soonwaldschule Gemünden und ...