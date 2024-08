Plus Kastellaun Nature-One-Gestrandeten gern Asyl gewährt: Junge Leute dürfen bei Kastellauner Ehepaar im Garten zelten Von Andreas Nitsch i Nature-One-Gestrandeten Asyl gewährt Foto: Harald Eckstein Wenn die Nature One naht, richten sich Danuta und Harald Eckstein auf netten Besuch ein. Seit einigen Jahren beherbergt das Paar während des Elektrofestivals Gäste in seinem Haus. Und in diesem Jahr ist es bei Ecksteins noch voller geworden als sonst. Lesezeit: 5 Minuten

Nature One ist eines der größten und bekanntesten Festivals für elektronische Musik in Europa. Es findet jährlich im Sommer in Kastellaun auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna statt. Mehr als 60.000 Gleichgesinnte feiern dort vier Tage und drei Nächte lang. Wer nicht unbedingt auf dem Campingplatz oder irgendwo in der näheren ...