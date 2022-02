Narren freuen sich über eine Finanzspritze: Rhein-Hunsrücker gewinnen bei „Palettenparty“

„Die Plätze elf und zwölf haben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und lagen am Ende punktgleich auf“, erklärt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der EVM. „Daher erhalten in diesem Jahr zwölf Vereine den Hauptpreis von 555 Euro.“

Über das Preisgeld dürfen sich auch zwei Vereine aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis freuen, der CV Bad Salzig aus Boppard und die Faschingsgruppen Diefebacher Nachtigalle und Zugvögelaus Tiefenbach. Auch alle anderen Gewinnspielteilnehmer gingen nicht leer aus: Der Energieversorger unterstützt die Vereine der Plätze 13 bis 23 mit einer Geldspende von jeweils 111 Euro.

„Der Karneval hat es in diesen Zeiten sehr schwer. Daher möchten wir die Vereine unterstützen und dabei helfen, diese tolle Tradition aufrechtzuerhalten“, so Peerenboom. Zusätzlich wurden drei Sonderpreise für besondere Kreativität vergeben, die zusätzlich mit 66 Euro belohnt wurden. „Wir möchten die Vereine belohnen, die sich besonders viel Mühe bei ihren Fotos gegeben haben. Diese Vereine erhalten neben den 111 Euro noch zusätzlich 66 Euro“, erklärt Peerenboom.

Die EVM unterstützt zum sechsten Mal mit der Aktion Karnevalsvereine und -gruppen aus der Region. „Obwohl die Session 2022 wieder nicht wie gewohnt stattfinden kann, halten die Vereine die jecke Tradition aufrecht. Dieses Engagement möchten wir unterstützen“, erklärt EVM-Pressesprecher Peerenboom.

Um zu gewinnen, mussten die Gewinnspielteilnehmer ein kreatives Foto zum Motto „Mach Deine Palette fit für die neue Session“ einreichen. Die Allgemeinheit konnte online für ihren Favoriten abstimmen. Insgesamt hatten 23 Gruppen an dem Gewinnspiel teilgenommen. „Wir sind ein regionales Unternehmen und engagieren uns für die Menschen in der Region. Daher spielt auch der Karneval eine wichtige Rolle für uns, und wir freuen uns, dass wir mit der Palettenparty die hiesigen Karnevalsvereine unterstützen können“, erklärt Marcelo Peerenboom. An der Verlosung durfte jeder teilnehmen, der im Karneval in der Region aktiv ist.