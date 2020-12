Rhein-Hunsrück

Gemeinsam durch die Krise – so etwa könnte das Motto einer Aktion lauten, die derzeit im Kreis Fahrt aufnimmt. Mehr als 45 Frauen nähen Behelfsmasken, die sie an Privatleute, aber auch an Seniorenheime oder die Feuerwehr verteilen. Natalie Wittig aus Kastellaun koordiniert die Hilfsaktion. Sie ist Ansprechpartnerin für die Näherinnen, wenn sie Materialnachschub brauchen, aber auch für die Menschen, die dringend einen Mundschutz suchen und in Apotheke und Co. nicht mehr fündig werden.