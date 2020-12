Boppard

Im Haus Bethesda in Boppard und den zugehörigen Außenwohngruppen im Mühltal und in Moselweiß leben rund 99 Menschen mit psychischer Erkrankung. Das angeschlossene Gemeindepsychiatrische Zentrum bietet vor Ort und ambulant Betreuung für mehr als 100 weitere Menschen. Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters in der Mainzer Straße ist außerdem die Rheinwerkstatt für Menschen mit Behinderung ansässig.