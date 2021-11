In einem festlichen Gottesdienst zum Reformationstag ist Pfarrerin Katharina Dolinger vom Gemeindeverbund Simmern und vom Kirchenkreis Simmern-Trarbach verabschiedet worden. Sie war seit Oktober 2018 im Gemeindeverband als Seelsorgerin tätig und wird nun Gefängnisseelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich.