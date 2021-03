Plus

Alles beim Alten im Rhein-Hunsrück-Kreis – aber nicht mehr bei d e n Alten. So könnte man formulieren, denn einerseits hat sich auch bei dieser Wahl wieder gezeigt, dass unser Landkreis strukturell von der CDU dominiert ist. Tobias Vogt und Karina Wächter haben in den Wahlkreisen 16 und 23 nichts anbrennen lassen. Die beiden Nachwuchspolitiker, die nun unsere Region in Mainz vertreten, haben das Erbe von Hans-Josef Bracht und Alexander Licht angetreten.