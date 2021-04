Nachtragshaushalt erforderlich: Umlage bleibt in Kastellaun bei 30 Prozent

Der Verbandsgemeinderat Kastellaun hatte am 28. Januar 2020 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 auf den Weg gebracht. Jetzt wurde ein Nachtragsplan erforderlich, weil die Corona-Krise Auswirkungen auf verschiedene Positionen des Etats hat. Auch im Stellenplan wurden Anpassungen notwendig, weshalb für das laufende Haushaltsjahr eine Anpassung in Form einer Nachtragsplanung vorzunehmen war. Und diese beschloss der Verbandsgemeinderat einstimmig in seiner ersten Präsenzsitzung seit November 2020.