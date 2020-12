Hunsrück-Mittelrhein

Christian Stahl (CDU) aus Damscheid ist der neue Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Der 61-Jährige wurde am Montagabend in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung im Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen von der CDU-Fraktion vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gab es keine. Stahl ging somit als alleiniger Kandidat für das Amt ins Rennen.