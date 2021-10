Die Historischen Nachbarschaften des Mittelrheintals wollen in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen werden. Das geht aus einer Nachricht des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal hervor. In einem Treffen am Freitag, 5. November, soll im Alten Rathaussaal der Stadt Boppard die Antragsstellung besprochen werden.