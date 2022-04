Es war fast so, als hätte es nie eine Zwangspause gegeben: Nachdem die Weinwanderer im Mittelrheintal zwei Jahre auf eine der beliebtesten Großveranstaltungen verzichten mussten, war es am Sonntag endlich wieder soweit. Die Wanderschuhe wurden angezogen und der Weg führte in den Bopparder Hamm zum Mittelrheinischen Weinfrühling.