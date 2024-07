Plus Emmelshausen

Nach zehn Jahren ist Schluss: Andrea Mallmann hat vieles auf den Weg gebracht

i Wenn Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann auf ihre zehn Jahre im Amt zurückblickt, fallen ihr viele kleine und einige große Projekte ein, die sie mit dem Stadtrat auf den Weg gebracht hat. Ein Beispiel ist die Umgestaltung des Marktplatzes zu einem grünen Ort, an dem man sich gerne aufhalten wird, wie sie ihn sich vorstellt. Die Arbeiten dazu haben kürzlich begonnen. Foto: Philipp Lauer

Nach zehn Jahren im Amt ist Emmelshausens Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann nicht erneut zur Wahl angetreten. In den zehn Jahren hat sich die Stadt Emmelshausen entwickelt, gemeinsam mit dem Stadtrat hat Mallmann viel auf den Weg gebracht. So fällt unter anderem der Baubeginn für die Umgestaltung des Marktplatzes und der Start zur Sanierung des ZAP in die letzten Wochen ihrer ablaufenden Amtsperiode.