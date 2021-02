Boppard

Im Keller eines Wohnhauses mit 18 Parteien im Hohen Klosterweg 2 in Boppard hat es am Abend des Neujahrstages gebrannt. Infolge einer starken Rauchentwicklung wurden nach einer ersten Auskunft der Feuerwehr 21 Menschen verletzt, einer von ihnen so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.