Nach starken Regenfällen: Hunsrücker Feuerwehren sind im Einsatz

Ist bereits über das Ufer getreten: der Sohrbach in Dill. Charlotte Krämer-Schick Der Sohrbach in Dill mit der Burgruine im Hintergrund. Charlotte Krämer-Schick Der Grundbach in Niedersohren: Auch hier ist der Pegel beträchtlich gestiegen. Charlotte Krämer-Schick

In den Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen und Kirchberg gestaltet sich die Lage angespannt. Die Wehren befinden sich in Habachtstellung und beobachten die Entwicklung in den einzelnen Ortschaften genau. Zu diesem Kontrollmechanismus gehört auch, die Anwohner, deren Häuser sich in potenziell gefährdeten Bereichen befinden, über das weitere Vorgehen zu informieren.