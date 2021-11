Der Verein „Bürger für den Zivilflughafen Hahn“ hielt seine Jahreshauptversammlung in der Sohrener Bürgerhalle ab. Der mit Spannung erwartete Tagesordnungspunkt 6 entfiel. Die vorgesehenen Infos über die aktuelle Situation am Flughafen nach dem Insolvenzantrag der Flughafengesellschaft mussten ausfallen, weil Christoph Goetzmann, zuständig für das operative Geschäft am Hahn, einen Tag zuvor sein Kommen abgesagt hatte.