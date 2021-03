Mindestens bis Sonntag, 28. März, bleibt die Bundesstraße 42 in Höhe von Kestert für den Verkehr gesperrt. Dies teilt Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Derweil laufen die Aufräumarbeiten am Hang in Kestert auf Hochtouren. Hier war es am 15. März zu einem Hangrutsch gekommen, bei dem mehrere tausend Kubikmeter Steine und Geröll auf die Gleise gelangten. Am heuten Dienstag muss noch einmal gesprengt werden.