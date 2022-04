Am Montag, 2. Mai, ist die Autobahnpolizeistation Emmelshausen (PAST) Geschichte. Mit Ende dieses Monats wird vollzogen, was über Jahre hinweg in der Diskussion war und letztendlich doch zu dem Ergebnis geführt hat, das Bevölkerung, Kommunalpolitik und nicht zuletzt die Freiwilligen Feuerwehren der Umgegend vergeblich versucht haben, das zu verhindern.