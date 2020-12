Hundheim/Kastellaun

Eine Explosion, ein ausgebranntes Wohnmobil und die Leiche eines Mannes geben den Ermittlungsbehörden Rätsel auf. Am Donnerstagmorgen hat für den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Simmern und für die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach in Hundheim ein Fall begonnen, in dem es zunächst viele Fragen gibt.