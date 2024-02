St. Goar-Werlau

Nach elf Jahren Pause: Werlauer melden sich karnevalistisch zurück

Es hatte sich wohl einiges an närrischer Energie aufgestaut in St. Goar-Werlau, wo nach elf Jahren erstmalig wieder eine Karnevalssitzung stattgefunden hat. Im Vorfeld an einen Sitzplatz zu bekommen, geriet für manche zur Unmöglichkeit, denn in kürzester Zeit war der Saal in der Gastwirtschaft „Zur Alten Weinstube“ ausgebucht.