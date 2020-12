Sabershausen

Mehr als 50 Menschen in Sabershausen müssen noch bis zum Ende der Woche vorsichtshalber in Quarantäne bleiben. Am Freitag, 13. März, hatte im Pfarrsaal des Ortes die jährliche Bürgerversammlung stattgefunden. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass ein Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert ist, sagt Ortsvorsteher Johannes Ternes auf Anfrage unserer Zeitung.