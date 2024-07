Nach 42 Jahren in Ruhestand verabschiedet: Irmgard Siemen sagt Caritas Rhein-Hunsrück Adieu

Die stellevertretende Caritas-Direktorin Ilona Besha (rechts) verabschiedet Pflegeberaterin Irmgard Siemen (mit dem „Schatzkästchen“, das es vom Kollegium gab) in den Ruhestand.

Alles begann am 1. Oktober 1982 mit dem Anerkennungsjahr, das Irmgard Siemen hälftig bei der Caritas in Boppard und beim Kreis-Jugendamt Mayen-Koblenz absolvierte. Anschließend heuerte die frischgebackene Sozialarbeiterin fest bei der Caritas an.

Familienhilfe, der Bereich Pflegekinder, Schwangerschaftskonfliktberatung, Flüchtlingshilfe … Zehn Jahre lang machte Irmgard Siemen „fast alles außer Seniorenarbeit“. Das änderte sich Ende 1994.

Gerade zurück aus der Elternzeit, baute Siemen den Mobilen Sozialen Dienst (MSD) der Emmelshausener Caritas-Sozialstation auf. Ein solches Angebot an Betreuung und hauswirtschaftlicher Hilfe brauchte es, damit der Pflegedienst als „Ambulantes Hilfezentrum“ anerkannt wurde. Das wiederum war eine Voraussetzung, um ein neues landesgefördertes Beratungsangebot, die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo), einrichten zu können.

Lob für Siemens Sensibilität

In jener Beratungsstelle für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige fand Irmgard Siemen 1995 ihr neues Arbeitsfeld, dem sie bis zum Ende treu blieb. Als die BeKo-Stelle nach zehn Jahren zum Pflegestützpunkt Boppard Emmelshausen wurde, bedeutete das konzeptionelle Neuerungen. In Siemens Rückblick auf ihr Berufsleben ist es indes eher eine Randnotiz.

„Schwerpunkte und grundlegende Ansätze ihres Tuns änderten sich dadurch nicht“, weiß Ilona Besha, die schon damals mit Irmgard Siemen „kollegial befreundet“ war. Die stellvertretende Caritas-Direktorin lobt Siemens Sensibilität für die Belange, Sorgen und Nöte Ratsuchender. „Vor allem aber kennen wir Irmgard als großartige Netzwerkerin“, verrät Besha und nennt beispielhaft das Bopparder Schnittstellentreffen: Auf Initiative der Pflegeberaterin gibt es seit zwei Jahrzehnten regelmäßige Arbeitstreffen aller, die vor Ort an der Versorgung Pflegebedürftiger mitwirken: Altenheime, Pflegedienste, das Krankenhaus oder Arztpraxen.

Irmgard Siemen hatte stets das Miteinander im Blick. Gerne denkt sie auch zurück an eines von mehreren Ehrenamtsprojekten in Kooperation mit der Stadtverwaltung Boppard: die städtische Schiffstour für ältere oder körperlich eingeschränkte Bopparder. Damit auch wirklich jeder – ob mit Gehhilfe, Rollator oder Rollstuhl – teilnehmen konnte, gewann die Caritas-Mitarbeiterin die örtlichen Schulen als Unterstützung.

Seit 2007 halfen jährlich rund 100 Schüler beim Entern oder Verlassen des Schiffs. Auf dem rund dreieinhalbstündigen Ausflug leisteten sie den betagten Passagieren Gesellschaft. Und das alles mit einer Verlässlichkeit, die den jungen Leuten mancher vielleicht gar nicht zugetraut hätte!

Kreativität und gute Laune

Nicht bloß langjährige Kollegen verbinden mit Irmgard Siemen zumindest zwei Dinge. Da ist die gut gelaunte Entgegnung, wenn andere sich vielleicht ein wenig zu sehr von Bedenken oder eventuellen Hindernissen bremsen ließen: „Papperlapapp!“

Genauso schätzt man ihre Kreativität. So fand sich leicht das Motto fürs Abschiedsgeschenk. Vom Kollegium gab's ein Kästchen voller Gutscheine für nette Freizeitaktivitäten, dazu die Aufforderung: „Komm, wir finden einen Schatz!“

Mit dieser Anleihe aus einem Bilderbuch von Janosch lud Irmgard Siemen vor 20 Jahren Einheimische Senioren ein zu „Urlaub ohne Koffer“. Die dreitägige „Reise von Boppard nach Boppard“ fand im Herbst 2019 letztmals statt.

Andere Projekte und Angebote wie der Bopparder Spiele-Treff oder der Frühstücks-Treff aber laufen noch. Dank dem Caritas-Ortsverband und weiteren engagierten Kooperationspartnern wird es sie auch künftig geben, daran hat die Neurentnerin keinen Zweifel. red

Weitere Infos zum Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe gibt es unter www.caritas-rhn.de