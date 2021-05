Nach 21 Tagen Spannung: Küken schlüpfen in Kita in Boppard-Weiler

Die Kinder der Bewegungskita Weiler hatten eine spannende und erlebnisreiche Zeit. Anfang April brachte Erika Minning, die bereits mit ihrem Mann mehrere Angebote in der Kita über Natur und Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Nabu gemacht hat, einen Brutschrank mit befruchteten Hühnereiern in den Kindergarten. Etwa 21 Tage hatten die Kinder und Erzieherinnen die Aufgabe, für die Eier und deren Inhalt zu sorgen: Temperatur kontrollieren, Wasser für ausreichend Luftfeuchtigkeit nachfüllen und die Eier immer wieder drehen.