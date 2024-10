Plus Emmelshausen

Musikverlag ausgezeichnet: Fidula-Verlag Emmelshausen erhält Deutschen Verlagspreis

i Katharina Holzmeister (links) führt den Fidula-Verlag in dritter Generation. Ihr zur Seite steht seit vielen Jahren Grafikerin Dorothee Dumm. Gestern Abend wurden sie mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Foto: Krämer-Schick

Giraffenkind Raffi, das kleine Zebra Zea, die Sternenkinder oder Coco-Superstar, sie alle sind beliebte Musicalhelden. Und sie alle wurden von Katharina Holzmeister und ihrem Team „erschaffen“. Holzmeister führt den Fidula-Verlag – einen kleinen, aber feinen und renommierten Musikverlag mit Sitz in Emmelshausen – bereits in dritter Generation. Staatsministerin Claudia Roth verlieh ihr auf der Buchmesse in Frankfurt den Deutschen Verlagspreis.