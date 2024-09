Plus Kastellaun Musiknacht und Bürgerfest in Kastellaun: Großes Feuerwerk rundet Stadtfest 2024 ab Von Andreas Nitsch i Auf und um den Marktplatz erwartet die Besucher des Stadtfests in Kastellaun wieder eine Gastromeile sowie ein Kinderkarussel. Foto: Archiv: Werner Dupuis Mit einer Musiknacht mit anschließendem Feuerwerk am Samstag, 28. September und einem verkaufsoffenen Sonntag feiert Kastellaun das Bürgerfest 2024. Ein Blick auf das Programm: Lesezeit: 2 Minuten

Mit der neunten Kastellauner Musiknacht wird am Samstag, 28. September, das 46. Bürgerfest in der Burgstadt eröffnet. In fünf gastronomischen Betrieben und auf der Bühne vor dem Rathaus treten Bands auf und wollen mit ihrer Musik die Besucher begeistern. Los geht es bereits um 18 Uhr im Altstadttreff. Dort tritt bis ...