Es könnte durchaus Dorothee Oberlingers und Olga Watts' Schuld gewesen sein, dass das Hunsrücker Wetter am Sonntag eher zu wünschen übrig ließ. Denn die beiden starteten ihr Programm in der Simmerner Stephanskirche am Samstag mit den Tänzen „Schiarazula Marazula & La Lavandara Gagliarda“ von Giorgio Mainerio (1540–1582), und damit mit einem Regenbeschwörungstanz aus dem 16. Jahrhundert.