Kastellaun

Zwar können derzeit Kerzen, eine gute Tasse Tee oder Glühwein die Gemüter erfreuen, doch eine Sache fehlt in dieser Adventszeit ganz besonders: Musik. In Kastellaun etwa stünden in den nächsten Wochen das Weihnachtsmusical oder auch das große Weihnachtskonzert des Musikforums Kastellaun an. Doch auch diese traditionellen Veranstaltungen müssen in diesem Jahr ausfallen. Damit die Menschen aber nicht ganz auf Tonkunst verzichten müssen, hat sich der Verein eine besondere Aktion ausgedacht: den musikalischen Adventskalender.