Kastellaun

Es ist sein Weg zu sich selbst, den Lukas Linder in seinen vergangenen zwei Titeln „Hallo ich“ und „Love You or Hate You“ thematisiert hat. Nun ist es sein ganz persönlicher Werdegang, den der Kastellauner in Musik gepresst hat, und der das Thema Selbstfindung zum Abschluss bringen soll. Herausgekommen ist „40 Stunden (Sei wie du bist)“ – ein Lied, das durchaus Hit- und Ohrwurmpotenzial hat.