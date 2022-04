Kastellaun

Mülleimer und Tonne angezündet: Brandstifter treiben in Kastellaun ihr Unwesen

An diesem Donnerstag zündeten gegen 11.30 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Jugendliche im Alter von circa 15 bis 18 Jahren den Inhalt eines eisernen Mülleimers auf dem Busbahnhof der IGS in Kastellaun an. Darüber hinaus geriet auch eine blaue Abfalltonne in einer unmittelbar angrenzenden Garage in Brand.