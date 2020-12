Kirchberg

Von Freitag, 20. März, an ist der Wertstoffhof der Kreismülldeponie in Kirchberg für Anlieferungen von Privathaushalten geschlossen. Gewerbebetriebe können sich bei der Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE) anmelden, um ihre Anlieferung vorzunehmen. Am Samstag ist die Deponie ganz geschlossen. Die Abfallsammlung läuft im Kreis normal weiter.