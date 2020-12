Mittelrhein

Seit einigen Wochen ist es Thema in den Medien: Laute, schnelle Motorräder stören, und besonders am Wochenende sind viele davon genervt. Auch am Mittelrhein sind Bewohner betroffen. Insbesondere in der Stadt St. Goarshausen haben die Menschen von den lauten Maschinen die Nase voll.