Plus

Es gibt im englischen Sprachgebrauch einen Spruch, der da heißt „never change a running system“. Er bedeutet so viel wie „verändere nie ein laufendes System“. Wenn die Realschulen Rheinböllen, Oberwesel und Simmern mit Microsoft Teams gut klarkommen, ist es ihr Recht, ihren Standpunkt klarzumachen, sich sogar zu einer kleinen Teams-Offensive zu formieren und einen Brief an die verehrte Bildungsministerin zu schicken.