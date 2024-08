Plus Damscheid

Mofafahrer haben Wanderpokal im Visier – Beim Sechsstundenrennen in Damscheid gehen 55 Teams an den Start

i Am 23. und 24. August steigt wieder das Sechsstunden-Mofarennen in Damscheid im Sportpark. Auch um die Strecke herum wird für die Zuschauer jede Menge geboten. Foto: Archiv Patrick Federhen

Die Vorfreude steigt, denn auch in diesem Jahr findet das Mofarennen in Damscheid statt. Am Freitag und Samstag, 23. und 24. August, veranstaltet der Verein Mofarennen Damscheid zum 22. Mal das aufregende Sechsstunden-Mofarennen.