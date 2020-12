Mörsdorf

Nach und nach wird das Leben mit und in der Corona-Krise etwas „lockerer“, zumindest was die Öffnungen von Einrichtungen angeht. Seit Mittwoch dürfen Restaurants wieder besucht werden, das Treffen mit Personen aus anderen Familienständen ist in gewissem Maße wieder möglich, ab kommenden Montag öffnen Hotels wieder ihre Türen für Gäste. In diesem Zuge will auch die Gemeinde Mörsdorf wieder öffnen – und zwar die Geierlay-Hängeseilbrücke. Doch das ist leichter gedacht als gemacht.