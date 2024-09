Plus Gemünden

Mobile Ersthelfer für Ernstfall gerüstet: Freieillige aus Henau, Gemünden und Gehlweiler bestehen Prüfung

i Sie freuen sich, dass das Vorhaben, mobile Ersthelfer einsetzen zu können, realisiert werden konnte (von lins): Christoph Wiess (DRK), Manuela Schmitt, Felix Müller, Reinhard Lanz (Ortsbürgermeister Henau), Alina Schmitt, Thomas Odenbreit, Yvonne Merten, Jasmin Schmitt, Florian Rockenbach (Ortsbürgermeister Gehlweiler), Anja Müller, Elke Roos (Ortsbürgermeisterin Gemünden), Herbert Babst und Heinz-Dieter Wies (DRK). Foto: Christiane Joos

Vor mehr als einem Jahr hat der Verein Bürger für Gemünden damit begonnen, das System der Helfer vor Ort (First Responder) in Gemünden und Umgebung zu etablieren. Letztendlich haben sich acht freiwillige Ehrenamtliche aus Gemünden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Rhein-Hunsrück hierzu ausbilden lassen, um in den Ortsgemeinden Gemünden, Henau und Gehlweiler tätig werden zu können.