Rhein-Hunsrück

Mit verlängerten Öffnungszeiten am Montag und Dienstag oder großzügigen Rabatten versucht so mancher Einzelhändler im Rhein-Hunsrück-Kreis vor dem ab morgen geltenden Lockdown noch das Weihnachtsgeschäft zumindest teilweise zu retten. Für die Maßnahme an sich, vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen, herrscht vielerorts Verständnis. Dennoch trifft es den Handel auch in unserer Region mitten im Weihnachtsgeschäft – und damit mitten ins Mark.