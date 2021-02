Die Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal wird vorerst von Heilbronn aus geplant. Dort hat Buga-Chef Berthold Stückle mit seinem Team zwei Büroräume in der Geschäftsstelle der Buga 2019 bezogen und steckt nun mitten im „Onboarding-Prozess“, wie er es nennt. Corona-bedingt geht er also zunächst etwas in der Ferne an Bord.