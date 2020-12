Hunsrück

Mehr als 80.000 Euro Spendengelder hat der Verein Syrienhilfe Vorderhunsrück in den vergangenen Jahren gesammelt und damit wichtige Unterstützungsarbeit für geflüchtete Menschen in den Krisengebieten ermöglicht. „Mittlerweile scheint das Thema nicht mehr so populär zu sein, aber wir Aktiven sehen das anders und möchten dringend weiterhin auf das Elend der Kriegsflüchtlinge aufmerksam machen“, teilt der Verein aktuell mit.