Mitmachprojekt für Kitas im Rhein-Hunsrück-Kreis: Mit „Max im Zirkus“ zu gesunden Zähnen

Ein aus insgesamt fünf Bausteinen bestehendes Präventionsprogramm für die Kindertagesstätten kann pandemiebedingt momentan noch nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Um ihrem Auftrag dennoch gerecht zu werden, bietet die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege für den Rhein-Hunsrück-Kreis (AGZ) ihren 60 Kindertagesstätten nun ein besonderes Programm zum Mitmachen an.

„Max im Zirkus“ lautet der Titel der diesjährigen Aktion. Sprachförderung und Zahngesundheit werden hierbei praxisnah miteinander verknüpft. Ohne großen Aufwand sollen die Kinder pantomimische Zahnputzübungen durch- führen – sei es im Stuhlkreis in der Gruppe, in Kleingruppen oder als Vorschulprojekt. Sollte auch der Besuch des Patenzahnarztteams aufgrund der Pandemielage in diesem Jahr gar nicht stattfinden können, so ist die Beschäftigung mit dem Thema Mundgesundheit umso wichtiger.

Mit Clown Kalli Begriffe lernen

Zuerst lernen die Kinder das Mitmachbuch zum Sprachtraining mit Clown Kalli kennen, um den Wortschatz, die Grammatik und die Mundmotorik zu üben. Im Anschluss daran ergänzt die Kurzgeschichte „Max im Zirkus“ das Projekt kindgerecht um das Thema „Zähneputzen“. Das knuddelige Walross Max Schrubbel tritt in der Geschichte bei Clown Kalli im Zirkus auf, denn Zähne sind nicht nur zum Kauen, sondern auch zum Sprechen wichtig. Nach einem kleinen Kunststück erklärt Max den Kindern das Zähneputzen auf lustige Art und Weise. So wird das bei vielen Kindern eher nicht so beliebte Zähneputzen positiv besetzt.

Mit dieser Mitmachgeschichte können ohne großen Aufwand pantomimische Zahnputzübungen mit den Kindern durchgeführt werden. Damit der Transfer ins Elternhaus gelingt, werden auch die Eltern mit fachlichen Informationen unterstützt. Bereits im vergangenen Jahr wurde den Einrichtungen ein ähnliches Projekt angeboten. In ganz Rheinland-Pfalz hatten sich 260 Kitas mit 10.530 Kindern und deren Eltern am Kreativprojekt „Max Schrubbels Tricks für starke Kinderzähne“ beteiligt. Diese Aktion wurde sogar deutschlandweit als eines von vier „Best Practice“-Beispielen zur Gruppenprophylaxe in Pandemiezeiten vom Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chancengleichheit“ wertgeschätzt.

Weitere Informationen sind bei der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege, Alter Weg 1 A, Kastellaun, und unter der Telefonnummer 06762/409 62 41 erhältlich.