Mit Waffe ins Bürogebäude: Polizeieinsatz in Halsenbach ausgelöst

Eine Person, die mit einer Waffe ein Bürogebäude in Halsenbach betrat, hat damit einen größeren Polizeieinsatz in Halsenbach ausgelöst. Mehrere Streifen rückten wegen der unklaren Lage am Dienstagmorgen, 2. Juli, aus.

Der Polizei ist am Dienstagmorgen, 2. Juli, gegen 11.10 Uhr eine Person gemeldet worden, die mit einer Waffe in ein Bürogebäude in der Ortslage Halsenbach ging. Darüber berichtet die Polizeipressestelle Koblenz in einer Pressemitteilung. Daraufhin seien mehrere Streifen der Polizeiinspektion Boppard und ein Diensthundeführer zu dem Gebäude ausgerückt.

Anschließend habe man das Anwesen nach der Person abgesucht und konnte sie antreffen. „Es stellte sich heraus, dass die Person die Waffe für Schulungszwecke mit in das Anwesen genommen hatte. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefahrenlage. Es wurde ein Vergehen gegen das Waffengesetz aufgenommen“, berichtet die Polizei weiter.