Lahnstein/Kamp-Bornhofen

Unter strengsten Auflagen dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz seit Ende Mai wieder öffnen. Einige Kommunen wollen dies ausnutzen – obwohl Kosten und personeller Aufwand enorm hoch sind, um die umfangreichen Auflagen zu erfüllen. Aktuell wird in Lahnstein über das Für und Wider diskutiert, die Tendenz geht in Richtung Öffnung. Die Verwaltung hat dazu ein umfangreiches Konzept erarbeitet und den Ratsmitgliedern zugestellt. Derweil öffnet das Freibad von Kamp-Bornhofen am 12. Juni seine Pforten.