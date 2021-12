70 Jahre nach Gründung der ersten Strukturen europäischer Zusammenarbeit haben über Grenzen hinweg die Teilnehmer am Wettbewerb zum Europapreis der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz einen Blick in die Glaskugel gewagt. Die Medienscouts der Friedrich-Karl-Ströher Realschule plus in Simmern hatten die beste Vision und belegten den ersten Platz, der mit 2000 Euro dotiert ist.