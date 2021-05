Eutin, Hamburg, Mainz, Berlin, Köln, Dresden – die Liste mit Städten, in denen Rainer Schepp aus Dichtelbach in den vergangenen Wochen und Monaten beruflich unterwegs gewesen ist, ist lang – und bei Weitem noch nicht am Ende. Denn durch viel Gehirnschmalz und den Mut, etwas Neues zu wagen, steppt bei dem Großhändler, der vergangenes Jahr seinen Firmensitz nach fast über zehn Jahrzehnten von Rüdesheim am Rhein nach Dichtelbach verlegt hat, trotz Corona der Bär.