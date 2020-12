St. Goarer

Eigentlich sollte man meinen, dass Schäden, die durch Spätfrost entstehen, in Zeiten des Klimawandels im Weinberg kein Thema mehr sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, wie Thomas und Martin Philipps vom Weingut Philipps-Mühle in St. Goar erklären. Denn gerade aufgrund des Klimawandels werden momentan Spätfrostschäden in den Weinbergen immer wahrscheinlicher, und in mittlerweile jedem Jahr bangen die Winzer um ihre Reben und sind froh, wenn die Eisheiligen überstanden sind, wissen die beiden ambitionierten Mittelrhein-Winzer.