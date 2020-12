Rhein-Hunsrück/Region

Jugendliche und junge Erwachsene im Bistum Trier sind am Samstag, 21. März, für die Boliviensammlung im Einsatz. Zugunsten der Bolivienpartnerschaft der Katholischen Jugend im Bistum Trier sammeln die Ehrenamtlichen in den Dekanaten Bad Kreuznach, Birkenfeld, Simmern und St. Goar sowie in den Gebieten der Kreise Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld und Mainz-Bingen, die zum Bistum Trier zählen. Rund 1500 Jugendliche und junge Erwachsene werden sich in diesem Jahr engagieren. Der Erlös der Kleiderspenden kommt benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderung in Bolivien zugute.