Kastellaun

Wegen der Corona- Krise sind auch weiterhin alle Gottesdienste abgesagt. Viele Kirchen bleiben verschlossen, sind höchstens für das stille Gebet geöffnet. Auf große Resonanz stieß deshalb der Aufruf des Seelsorgeteams in allen Orten der Pfarreiengemeinschaft Kastellaun, Palmzweige in die Kastellauner Pfarrkirche zu bringen, damit sie am Palmsonntag nach altem katholischem Brauch geweiht werden können.