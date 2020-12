Kastellaun

Markus Risch ist der neue Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach. Der 42-jährige Theologe, bisher Pfarrer in der Kirchengemeinde Emmelshausen-Pfalzfeld, wurde in der Kirche in Kastellaun vom Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius, in sein Amt eingeführt. Er ist damit Nachfolger von Hans-Joachim Hermes, der in den Ruhestand getreten ist.