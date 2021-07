Mit 40 Fahrzeugen nach Bad Neuenahr/Ahrweiler: Rhein-Hunsrücker Feuerwehren helfen im Katastropengebiet

Feuerwehren aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis waren in der Nacht um 22.38 Uhr zur Unterstützung der Kräfte im Kreis Bad Neuenahr/Ahrweiler alarmiert worden. Mit 40 Fahrzeugen setzte sich der Tross in Bewegung. Die Ablösung setzt sich dann am Mittwochmorgen in Richtung Norden in Bewegung.