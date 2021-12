„Mission gelungen!“: Pfarrgemeinderat Bad Salzig bringt Kinderaugen zum Leuchten

Kinderaugen zum Leuchten zu bringen – das hatte sich der Pfarrgemeinderat Bad Salzig für das bevorstehende Weihnachtsfest wieder fest vorgenommen. Nun können die Aktiven vermelden: „Mission gelungen!“ Die Pfarrei St. Ägidius Bad Salzig ist dankbar und freut sich über die große Spendenbereitschaft bei der Aktion für hilfsbedürftige Kinder in verschiedenen Ländern: 241 Päckchen und 650 Euro an Spendengeldern kamen zusammen.

Bereits zum sechsten Mal, heißt es in einer Pressemitteilung, seien in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kinderzukunft Weihnachtspäckchen in Form eines Schuhkartons liebevoll ge- und verpackt worden. So kamen die 241 Päckchen zusammen. In der Grundschule und in der Kindertagesstätte Bad Salzig wurden zusammen 78 Päckchen abgegeben und dann noch einmal 163 Päckchen im Eine-Welt-Laden sowie bei Familie Dausner aus Bad Salzig. Nicht wenige hätten dabei mehr als ein Weihnachtspäckchen gepackt, freut sich der Pfarrgemeinderat. Somit sei die Vorjahreszahl um 90 Päckchen überertroffen worden. Daneben kam eine Spendengeldsumme von 650 Euro für den Transport der Päckchen zusammen, wobei es auch einige großzügige Einzelspenden gab.

Viele Unterstützer seit Jahren dabei

„Ein toller Erfolg! Danke für die großartige Unterstützung!“, erklärt der Pfarrgemeinderat Bad Salzig, der sich bei allen Päckchenpackern und Spendern bedankte und berichtet: Viele machen schon seit mehreren Jahren mit und unterstützen die Aktion immer wieder neu und freuen sich, besonders in der Weihnachtszeit den Menschen, denen es nicht so gut geht, eine Freude zu bereiten. Aber auch einige Erstunterstützer seien dabei gewesen, die auf die Aktion aufmerksam geworden seien. Einige Päckchen kamen sogar aus den umliegenden Orten von St. Goar über Buchholz bis nach Rhens.

Die Weihnachtspäckchen wurden bereits zur nächstgelegenen Sammelstelle gebracht, dieses Jahr sogar mit Auto und Anhänger. Von dort werden sie mit einem Lkw nach Bosnien und Herzegowina, Rumänien und in die Ukraine weitertransportiert und von Helfern am Ort an Mädchen und Jungen in Waisenhäusern, Kliniken, Schulen und Kindergärten, aber auch in Elendsvierteln der Städte und Dörfer verteilt. Die Spendensumme wurde schon an die Stiftung Kinderzukunft überwiesen. Die Sammelstelle in Rösrath war beeindruckt von so vielen liebevoll verpackten Päckchen.

241 Geschenke gehen nach Osteuropa

„Insgesamt also wieder eine gelungene Aktion, bei der 241 hilfsbedürftige Kinder in Osteuropa an Weihnachten ein persönliches Geschenk erhalten werden“, lautet das Fazit der Aktiven, die ein Engagement besonders hervorheben: „Die Pfarrei St. Ägidius Bad Salzig bedankt sich herzlich bei Annika Dausner, die diese Aktion auch in diesem Jahre so erfolgreich koordiniert hat.“